Bahçelievler'de zabıta memuruna silahlı saldırı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece vakti korkunç bir saldırı gerçekleşti. Zabıta memuru, husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

HUSUMETLİSİ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta meydana geldi. Zabıta memuru olduğu öğrenilen bir kişi, evine doğru yürüdüğü sırada daha önceden aralarında husumet bulunan şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN TAKSİYE BİNİP KAÇTI

Saldırıda zabıta memuru yaralanırken, şüpheli 34 TFG 42 plakalı taksiyle olay yerinden kaçtı.

ZABITA MEMURU YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.