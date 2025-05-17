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 | Emir Yücel

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan, özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik’te gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem resmi temaslarda bulundu hem de özel gereksinimli Abdullah Umut Şirin ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Bilecik Valiliği’nde çınar fidanı dikip valilik özel defterini imzaladıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Parti binası girişinde tekerlekli sandalyesiyle geçen Abdullah’a yakın ilgi gösteren Göktaş, onunla bir süre sohbet ederek yürekleri ısıtan bir buluşmaya imza attı.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan, özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 13:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik merkez Söğüt ve Bozüyük ilçelerinde bir takım ziyaretler yapmak için kentte geldi. Bakan Özdemir Göktaş il durağı Bilecik Valiliği oldu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan, özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi

Valilik bahçesine kendi adına hazırlanmış çınar ağacı fidesi diken Bakan Özdemir Göktaş, can suyu da verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Özdemir Göktaş, Vali Aygöl'den kentle ilgili bilgi aldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan, özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına partililerle bir araya geldi. Parti girişinde Genel Merkez İl Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, karşıladığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tesadüf eseri tekerlekli sandalyesiyle oradan geçen özel gereksinimli Abdullah Umut Şirin ile karşılaştı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan, özel gereksinimli Abdullah'a yakın ilgi

Abdullah'a tanışıp yaşını ve bir kaç soru bakan Bakan Özdemir Göktaş, kendisiyle yakından ilgilendi.

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