Bakırköy'de zincir marketin içindeki merdiven çöktü: 1 kişi yaralı

Bakırköy'de Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde bulunan zincir marketin merdiveni çöktü. Deposundaki ahşap merdiven üzerinde personel Sinem K'nin bulunduğu esnada birden çökmesiyle çalışan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan Sinem K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.