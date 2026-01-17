Menü Kapat
Yaşam
Koku şikayeti sonrası ekipleri şoke eden manzara: Tam 28 kamyon, 168 ton çöp çıkarıldı

Tarsus'ta bir mahallede kötü koku şikayetleri üzerine ekipler alarma geçti. Adreste yapılan incelemelerde evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldı.

’in Tarsus ilçesinde Şehit Kerim Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri ekipleri harekete geçirdi. Adreste yapılan incelemelerde uzun süredir biriken atıklar nedeniyle çevreye yayılan kötü kokunun halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığı belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda söz konusu adresin boşaltılarak kapsamlı temizlik yapılmasına karar verildi.

TAM 28 KAMYON YAKLAŞIK 168 TON ATIK ÇIKARILDI

Zabıta Amiri Cem Tayfun Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde fide, eski kıyafetler, halılar, teneke kutular ve çeşitli evsel atıkların bulunduğunu açıkladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşalttığını belirten Yılmaz, evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldığını ifade etti.

Toplanan atıklar Tarsus Belediyesi tarafından bertaraf edilirken, mahalle kötü koku ve görüntü kirliliğinden arındırılmış oldu. Temizlik çalışmaları sonrası mahalle sakinleri, yaşanan olumsuzluğun giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tarsus Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

TARSUS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. ‘Alo 153’ TİM çağrı hattımıza gelen şikayetler üzerine Şehit Kerim Mahallesi'nde bir çöp ev tespiti yapıldı. Tarsus Belediyesi ekiplerimizin titiz ve kararlı çalışmasıyla bugün çöp ev temizlendi, atıklar bertaraf edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda, ilgili kurumlarımızla birlikte aynı hassasiyetle müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#mersin
#hijyen
#Halk Sağlığı
#Atık Bertarafı
#Çöp Eveti
#Yaşam
