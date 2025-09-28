Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakkaldaki acı olayı vatandaş fark etti! Anne ve kızının cansız bedenleri bulundu

Niğde'de bakkal işleten anne kız felaketi yaşadı. Vatandaşların durumu farkına varmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrollerde 31 yaşındaki Gülbahar T. ve 15 yaşındaki kızı Zeynep T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakkaldaki acı olayı vatandaş fark etti! Anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 12:49

'de bakkal işleten anne kız tüpteki gaz sızıntısı yüzünden hayatlarını kaybetti. Edinilen etkiye göre ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde bakkal işleten 31 yaşındaki Gülbahar T. ile 15 yaşındaki kızı Zeynep T.; iş yerlerinin arkasında bulunan depoda tüpten sızan gazdan zehirlendi. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bakkaldaki acı olayı vatandaş fark etti! Anne ve kızının cansız bedenleri bulundu

EKİPLER ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından anne ile kızının cansız bedenleri; kesin sebebinin anlaşılması için yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!
Ankara'da fabrikada gaz faciası! Ölü ve yaralıyor var
ETİKETLER
#niğde
#ölüm
#otopsi
#Gaz Zehirlenmesi
#Tüp Sızıntısı
#Çukurbağ
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.