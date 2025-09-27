Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

Kastamonu'da kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan doğalgaz borusu, paniğe sebep oldu. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 17:32

'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde elektrik tesisatının yer altına alınmasıyla ilgili yürütülen kazı çalışması esnasında borusu patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan doğalgaz borusu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

İhbar üzerine bölgeye KARGAZ doğalgaz dağıtım firması, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

DOĞALGAZ AKIŞI KESİLDİ

KARGAZ firması ekipleri, yakın bir bölgede vana olmaması sebebiyle patlayan doğalgaz borusuna müdahale edemedi. Yaklaşık 40 dakikadan fazla süren çalışmalar neticesinde doğalgaz akışı kesilebildi. Ardından ekipler, patlayan doğalgaz borusunu tamir etmek için çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddenin trafiğe açılacağı belirtildi.

Doğalgaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü!

DAKİKALARCA BEKLEDİLER

Yaklaşık 20 dakikadır caddenin açılmasını beklediklerini söyleyen Harun Kudret Gedik isimli vatandaş, "Yaklaşık 15-20 dakika öncesinde bir doğalgaz patlaması yaşanmış. 15-20 dakikadır yollar kesik. Şu anda da büyük bir gürültü var, ekipler çalışma yürütüyor. Yüksek bir ses geliyor, yollar da kesik durumda. Bizler de çalışmaların tamamlanması için beklemekteyiz" dedi.

ETİKETLER
#doğalgaz
#patlama
#kastamonu
#Trafik Kesintisi
#Elektrik Tesisatı
#Gündem
