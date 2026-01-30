Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! Kandilli ilk verileri duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/2017142748617265554?s=20

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise saat 10.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 8.59 olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2017143339070484971?s=20