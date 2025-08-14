Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Balıkesir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 44 yaşındaki Derya Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Balıkesir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
21:18
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
22:44

’in ilçesinde, apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Bandırma Diş Hastanesi’nde klinik destek personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Derya Yaşar (44), ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Ağır yaralanan Yaşar için çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yaşar’ın cenazesi, kesin nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ölüm
#balıkesir
#düşme
#bandırma
#apartman
#Sağlık
#Yaşam
