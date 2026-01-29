Balıkesir'de facianın eşiğinden dönüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında toprak kayması meydana geldi. Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, yaşanan heyelan sırasında raydan çıktı.

YARALANAN OLMAMASI TEK TESELLİ

Toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trende yaklaşık 145 yolcu olduğu belirtilirken kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu. Yolcular, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Kaza sonrasında heyelan dolayısı ile demiryoluna dökülen kayalar kaldırılırken, lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.