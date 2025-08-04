Balıkesir'de otel yangını! Alevler kısa sürede esir aldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. Otelin bar ve havuz bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Alevleri fark eden çalışanlar durumu hızla ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dekor amaçlı kullanılan otlar ve kurumuş sazlıklar yangını kısa sürede büyütürken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın, otel binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YOK

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin bar ve havuz çevresinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan olay, hem otel müşterilerini hem de çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.