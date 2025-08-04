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 | Baran Aksoy

Balıkesir'de otel yangını! Alevler kısa sürede esir aldı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir otelin bar kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken mahallede kısa süreli korku ve endişe hakim oldu.

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Balıkesir'de otel yangını! Alevler kısa sürede esir aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 08:54

’in ilçesinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde çıktı. Otelin bar ve havuz bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, mahallede kısa süreli korku ve endişeye neden oldu. Alevleri fark eden çalışanlar durumu hızla ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Balıkesir'de otel yangını! Alevler kısa sürede esir aldı

BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Dekor amaçlı kullanılan otlar ve kurumuş sazlıklar yangını kısa sürede büyütürken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın, binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Balıkesir'de otel yangını! Alevler kısa sürede esir aldı

CAN KAYBI YOK

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin bar ve havuz çevresinde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde yaşanan olay, hem otel müşterilerini hem de çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#yangın
#otel
#itfaiye
#balıkesir
#erdek
#Yaşam
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