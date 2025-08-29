Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında feci bir kaza yaşandı. 24 yaşındaki A.B. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

YARALILAR VAR



Kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.