Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
07:40
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
08:07

'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında feci bir yaşandı. 24 yaşındaki A.B. idaresindeki kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

YARALILAR VAR

Kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#ölü
#yaralı
#Ayvalık
#Altınova
#Yaşam
