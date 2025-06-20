Balıkesir'deki orman yangınının sebebi belli oldu! 5 kişi gözaltında

Balıkesir'de dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli oldu. Yangına sebep olan 5 kişi gözaltına alındı.

Havaların ısınmasının ardından orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı. Balıkesir'de dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangına sebep olduğu gerekçesiyle çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

2 MAHALLEDE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU: 5 GÖZALTI

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.