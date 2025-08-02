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 | Bengül Arıca

Balıkesir'i kana bulayacaklardı! 4 kişilik suç ağı çökertildi

Bursa'da şüpheli bir aracın durdurulmasıyla başlayan operasyonda saldırı hazırlığında olan 4 kişi kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin Balıkesir Edremit’te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 10:38

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 savunma tipi el bombası bulundu. Araç sürücüsü A.B. (31) gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Balıkesir'i kana bulayacaklardı! 4 kişilik suç ağı çökertildi

SALDIRI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden alınan talimatlarla İzmir’de bazı kişilere yönelik , baskı ve saldırı planlandığı ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul’dan el bombası temin eden M.D. (21) ile Balıkesir Edremit’te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şahıslara yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerinde 30 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'i kana bulayacaklardı! 4 kişilik suç ağı çökertildi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
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#Saldırı Planı
#Yaşam
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