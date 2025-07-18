Balıklama atladı, kuma çarpıp hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı olan Bademli Mahallesi’nde 1 ay önce bir kaza gerçekleşmişti. Gezi teknesinde çalışan 20 yaşındaki Muhammet Kulak, mola sırasında balıklama denize atladı ve kafasını kuma çarparak ağır yaralandı.

ARKADAŞLARI ŞAKA SANDI

Suda hareketsiz kalan Kulak’ın arkadaşları önce onun şaka yaptığını düşündü. Bir süre sonra olayın ciddi olduğunu anlayan arkadaşları, Muhammet Kulak’ı hemen sudan çıkardı.

1 AY BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kulak, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralanan Kulak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Haftalarca yaşama tutunmaya çalışan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.