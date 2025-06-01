Balkon sıvasını kontrol ederken canından oldu! Dünürünün hamlesi kurtarmaya yetmedi

Samsun'da balkonun sıvasını kontrol etmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düşen vertigo hastası adam hayatını kaybetti. Şahıs, aşağı düşerken gören dünürü ise onu tutmaya çalışırken yüzünden yaralandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Bilecik Sokak'ta yaşanan olayda Veli A. (60) akrabasının evinin birinci katında sonradan yapılan balkonun sıvasını kontrol etmek için balkona çıktı. Vertigo hastası olduğu öğrenilen Veli A., başı dönünce dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

DÜNÜRÜ ELİNİ AÇIP KURTARMAYA ÇALIŞTI

Aşağıda bulunan Veli A.'nın dünürü İbrahim Ç., düşmek üzere olduğunu fark edince yakalamak için kollarını açıp hamle yaptı. Veli A., İbrahim Ç.'ye çarpıp beton zemine düştü. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Veli A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayda yüzünden hafif şekilde yaralanan ve büyük üzüntü yaşayan İbrahim Ç. ise tedaviyi kabul etmedi. Veli A.'nın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.