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 | Özge Sönmez

Balkonda çiçek sularken vurulan doktor 4 yıl sonra hayatını kaybetti

Ordu’da evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etti. Atış talimi yapan kişi tarafından vurulan doktor, 4 yıl sonra hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:58

ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 13 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, Opr. Dr. Aksın Serarslan balkonda çiçek sularken dehşeti yaşadı. Yeni aldığı tüfeği denemek için atış talimi yapan şahsın hedefi olan doktorun başına kurşun isabet etti. 2021 yılında tedaviye alınan doktordan acı haber 4 yıl sonra geldi.

51 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu’daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Opr. Dr. Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Opr. Dr. Serarslan, bugün sabah saatlerinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

ATIŞ TALİMİ YAPARKEN KATİL OLDU

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay gerçekleştirenin Hollanda’dan emekli Lami A. isimli şahıs olduğunu belirlemişti. Ekipler Lami A.’nın olay esnasında atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve domuz kurşunu olarak tabir edilen tekli iri bilyelerin, bu esnada yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunan Opr. Dr. Aksın Serarslan’a sehven isabet etiğini tespit etmişti. Lami A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklamıştı.

ORDU’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan emekli öğretmenler Selim ve Sevinç Serarslan’ın oğlu, Opr. Dr. Aksın Serarslan, Altınordu ilçesindeki Ulu Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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ETİKETLER
#ölüm
#altınordu
#Opr. Dr. Aksın Serarslan
#Tıbbi Kaza
#Kurşun Yarası
#Atış Talimi
#Yaşam
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