Barajlar alarm verince belediye sert tedbirleri açıkladı: Her biri tek tek yasaklandı

İzmir’in gözde turizm merkezlerinde biri olan Çeşme’de su sorunu her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor. Kenti besleyen Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere geldi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 13'E GERİLEDİ

Kenti besleten barajın doluluk oranının yüzde 13’e gerilemesi nedeniyle Çeşme Belediyesi, su kullanımını azaltmak amacıyla geniş kapsamlı kısıtlamalar getirdi.

BELEDİYEDEN SERT TEDBİRLER

Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak yasakları tek tek sıraladı. İşte alınan tedbir kararları şu şekilde;

