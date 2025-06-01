Barajlar alarm verince belediye sert tedbirleri açıkladı: Her biri tek tek yasaklandı

İzmir’in gözde turizm merkezlerinde biri olan Çeşme’de su sorunu her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor. Kenti besleyen Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere geldi.
DOLULUK ORANI YÜZDE 13'E GERİLEDİ
Kenti besleten barajın doluluk oranının yüzde 13’e gerilemesi nedeniyle Çeşme Belediyesi, su kullanımını azaltmak amacıyla geniş kapsamlı kısıtlamalar getirdi.
BELEDİYEDEN SERT TEDBİRLER
Belediye, yaptığı "Önemli Bilgilendirme" başlıklı duyuruda vatandaşlara su kullanımında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunularak yasakları tek tek sıraladı. İşte alınan tedbir kararları şu şekilde;
İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır.
Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır.
Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır.
İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:
1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası
1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası