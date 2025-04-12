Bartın Irmağı'nda ilginç görüntü: Rengi değişti köpük korkuttu!

Bartın'da yaklaşık bir haftadır süregelen yağmur ve kar, Bartın Irmağı'nın coşmasına ve renginin turuncuya dönmesine neden oldu. Irmağın yüzeyinde köpükler oluşurken, Çağlayan mevkiinde bazı kısımların turuncu, bazılarının ise berrak aktığı gözlemlendi…

Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Kentte bir haftadır devam eden yağmur ve kar yağışının ardından Bartın Irmağı'nın üzerinde köpük oluştu. Çağlayan mevkiinde ise ırmağın bir kısmının turuncu renkte diğer kısımlarının ise şeffaf renkte aktığı görüldü.

NUMUNELER TEMİZ ÇIKTI

Öte yandan, ırmakta geçen yıl da köpüklenme oluştuğu ve alınan numunelerden ise herhangi bir kirletici tespit edilemediği öğrenildi.

Irmağın su seviyesi ise polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından taşkın riskine karşı yakından takip ediliyor.