Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bartın'da esrarengiz olay! Sarılı şekilde mezarlıktan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı

Bartın'da bir mezarlıkta esrarengiz olay yaşandı. Mahalle muhtarı daha önce açık olan bir mezarlığın kapatıldığını görünce ekiplere haber verdi. Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:32

’da mahalleliyi ayağa kaldıran esrarengiz bir olay yaşandı. Merkez Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili hiç kimsenin bilgisi olmadan bir yeri açılarak içi boş bırakıldı. İlerleyen zamanlarda Mahalle Muhtarı Serkan Girgin mezarın kapatıldığını fark etti.

Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'bu alana bir cenaze gömüldü mü' diye sordu.

Bartın'da esrarengiz olay! Sarılı şekilde mezarlıktan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı

Muhtar Girgin, 'hayır' cevabını alınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu. İhbar üzerine ise inceleme yapan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile Bartın belediyesi görevlileri tarafından mezar açıldı.

MUSKA VE BÜYÜ ENDİŞESİ

Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü.

Bartın'da esrarengiz olay! Sarılı şekilde mezarlıktan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı

KAMERALARDA İNCELEMEYE ALINDI

Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanları tespiti için çalışma başlatıldı. Ekipler, kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı.

Tamamlanacak incelemelerin ardından kimler tarafından hangi maksatla parçaların gömüldüğünün belirleneceği tahmin ediliyor.

Bartın'da esrarengiz olay! Sarılı şekilde mezarlıktan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bartın'da gizemli olay! Mezardan bal mumu bebek ve muska çıktı: Yazılanlar beddua ettirdi
ETİKETLER
#mezar
#bartın
#mezarlık
#Büyülü Hesaplama
#Muska
#Gizemli Olay
#Esrarengiz Olay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.