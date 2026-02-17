Bartın'da esrarengiz olay! Sarılı şekilde mezarlıktan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı

Bartın’da mahalleliyi ayağa kaldıran esrarengiz bir olay yaşandı. Merkez Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili hiç kimsenin bilgisi olmadan bir mezar yeri açılarak içi boş bırakıldı. İlerleyen zamanlarda Mahalle Muhtarı Serkan Girgin mezarın kapatıldığını fark etti.

Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'bu alana bir cenaze gömüldü mü' diye sordu.

Muhtar Girgin, 'hayır' cevabını alınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu. İhbar üzerine ise inceleme yapan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile Bartın belediyesi mezarlık görevlileri tarafından mezar açıldı.

MUSKA VE BÜYÜ ENDİŞESİ

Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü.

KAMERALARDA İNCELEMEYE ALINDI

Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanları tespiti için çalışma başlatıldı. Ekipler, kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı.

Tamamlanacak incelemelerin ardından kimler tarafından hangi maksatla parçaların gömüldüğünün belirleneceği tahmin ediliyor.