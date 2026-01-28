Bartın'da karı koca kavgası faciayla bitti! Eşini öldürüp intihar etti

Bartın'da karı koca arasındaki kavga kanlı bitti. Derbent köyüne bağlı Kula Mahallesi'nde yaşayan Nihat Ç. (49) ile eşi Rukiye Ç. (44) arasında evlerinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine duvarda asılı av tüfeğini alan Nihat Ç. önce eşine ateş etti. Eşi kanlar içerisinde gören koca, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye morguna kaldırılırken, jandarma olay yerinde inceleme başlattı.