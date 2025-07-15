Bartın'da vahşet! Eski eşini katletti, kızını ağır yaraladı

Korkunç olay Bartın'da meydana geldi. 50 yaşındaki Erdinç A. ile yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Fati A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç A, eski karısı ile kavgayı ayırmak isteyen kızı Ebru E’yi (23) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fati A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak aynı hastaneye götürülen Ebru E’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Erdinç A, polis ekiplerince gözaltına alındı.