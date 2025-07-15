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 | Onur Kaya

Kıskançlık krizi geçiren erkek dehşet saçtı! Eski eşi ve üvey kızını bıçakladı

Bartın'da kıskançlık krizine giren bir kişi, eski karısı ve üvey kızıyla tartıştı. 2 kadını da defalarca bıçaklayan saldırgan, evden çıktıktan sonra kendisini ihbar etti. Yaralanan 2 kadın yaşam mücadelesi veriyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 02:18
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 02:18

'da kıskançlık krizine giren erkek dehşet saçtı. Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden saldırgan, eski karısı ve üvey kızını bıçaklayarak ağır yaraladı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP 2 KADINI BIÇAKLADI

Olay Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. isimli erkek, boşandığı karısı Fati Asan (46) ile nedeniyle tartışmaya başladı. E.A., evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru Emeksizoğlu'nun da tartışmaya girmesi üzerine ise, 2 kadını da defalarca kez bıçakladı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A., suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak, bir süre daha yürüdü. Ardından telefonla 112'yi arayan E.A, 2 kişiyi bıçakladığını söyleyerek, olay yerini ve kendisinin bulunduğu mevkiyi ihbar etti.

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DURUMLARI KRİTİK!

Olay yerine giden polis ekipleri 2 kadını da kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği olayda, ağır yaralanan 2 kadın Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı 2 kadının yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

E.A, yanına gelen polis ekiplerine teslim olurken, önce sağlık raporu için hastaneye, ardından ise ifade ve işlemleri için Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

Hastane çevresinde polis geniş güvenlik tedbiri alırken, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal hastaneye gelerek olayla ilgili detaylı bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#bartın
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