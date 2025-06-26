Başakşehir'de elektrik kablolarında yangın paniği: Doğalgaz kutusuna sıçradı!

Başakşehir'de elektrik kablolarında çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı. Kısa sürede site duvarından caddeye doğru alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi...

Başakşehir'de bir sitenin girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı. Yanan doğalgaz kutusundan gaz kaçağı meydana gelince, alevler yola doğru yükseldi. Gazın kesilmesiyle yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sitenin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgaz kutusunun yanmasıyla gaz kaçağı meydana geldi.

CADDEYE DOĞRU YÜKSELDİ

Kısa sürede site duvarından caddeye doğru alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ve İGDAŞ ekipleri gazı keserek müdahale etti, yangın söndürüldü. Konu ile ilgili doğalgaz ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.