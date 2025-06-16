Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için sürpriz talipler devreye girdi. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilirken, MLS ekipleri Cengiz Ünder için nabız yoklamaya başladı ve 27 yaşındaki kanatla temaslarda bulundu.

FENERBAHÇELİ CENGİZ ÜNDER'İN YENİ ADRESİ MLS OLUYOR

Cengiz Ünder için yüklü miktarda bonservis ödeyen Fenerbahçe, sonraki süreçte ise milli futbolcudan beklediği verimi alamamıştı. Akabinde ise gün geçtikçe sarı lacivertli taraftarların da tepkisinin arttığı Cengiz Ünder süreci, 27 yaşındaki hücumcunun MLS'e kiralanmasıyla son bulmuştu. Los Angeles FC ile yaptığı transfer anlaşmasına satın alma opsiyonu da ekleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Amerika'dan beklemediği bir müjde aldı! Cengiz Ünder'in potansiyelinin bazı anlarda dikkat çektiği MLS sürecinde, Los Angeles FC dışında Amerika'dan birkaç kulüp daha milli futbolcuya talip olmuş durumda.

CENGİZ ÜNDER İÇİN FENERBAHÇE'DEN SONRA YENİDEN BAŞAKŞEHİR KRİTİĞİ

Cengiz Ünder'i parlatan ve Roma'ya gönderen Başakşehir, son yıllarda istikrarsız bir çizgisi olan Cengiz Ünder için yeniden devreye girmişti. Esasen ise MLS ekiplerinin avantajlı olduğu süreçte, Fenerbahçe'nin kararıyla birlikte sürpriz bir transfer gerçekleşecek gibi görülüyor.

CENGİZ ÜNDER'İN LOS ANGELES FC PERFORMANSI

Los Angeles FC formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak ise yakın zamanda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder, Amerika'da haftanın 11'ine seçilecek performanslar da göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.