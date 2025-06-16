Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için transfer görüşmeleri başladı. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder'in Başakşehir'e geri döneceği konuşulurken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 21:17

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için sürpriz talipler devreye girdi. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olacağı iddia edilirken, MLS ekipleri Cengiz Ünder için nabız yoklamaya başladı ve 27 yaşındaki kanatla temaslarda bulundu.

FENERBAHÇELİ CENGİZ ÜNDER'İN YENİ ADRESİ MLS OLUYOR

Cengiz Ünder için yüklü miktarda bonservis ödeyen Fenerbahçe, sonraki süreçte ise milli futbolcudan beklediği verimi alamamıştı. Akabinde ise gün geçtikçe sarı lacivertli taraftarların da tepkisinin arttığı Cengiz Ünder süreci, 27 yaşındaki hücumcunun MLS'e kiralanmasıyla son bulmuştu. Los Angeles FC ile yaptığı transfer anlaşmasına satın alma opsiyonu da ekleyen Fenerbahçe, an itibarıyla Amerika'dan beklemediği bir müjde aldı! Cengiz Ünder'in potansiyelinin bazı anlarda dikkat çektiği MLS sürecinde, Los Angeles FC dışında Amerika'dan birkaç kulüp daha milli futbolcuya talip olmuş durumda.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!

CENGİZ ÜNDER İÇİN FENERBAHÇE'DEN SONRA YENİDEN BAŞAKŞEHİR KRİTİĞİ

Cengiz Ünder'i parlatan ve Roma'ya gönderen Başakşehir, son yıllarda istikrarsız bir çizgisi olan Cengiz Ünder için yeniden devreye girmişti. Esasen ise MLS ekiplerinin avantajlı olduğu süreçte, Fenerbahçe'nin kararıyla birlikte sürpriz bir transfer gerçekleşecek gibi görülüyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!

CENGİZ ÜNDER'İN LOS ANGELES FC PERFORMANSI

Los Angeles FC formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak ise yakın zamanda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cengiz Ünder, Amerika'da haftanın 11'ine seçilecek performanslar da göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görüşmeleri başladı: Başakşehir derken transferde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE CENGİZ ÜNDER ARASINDAKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN BİTİYOR?
Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'den istifa istendi: Al Shabab'ta kritik gelişme!
Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek ve Emre Demir’den sonra bir yeteneğe daha veda: Ayrılık kararı çıktı!
ETİKETLER
#başakşehir
#mls
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#cengiz ünder
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.