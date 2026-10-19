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Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:49

Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

Edirne’de sokakta başıboş halde dolaşan 3 at, Kentin en önemli tarihi noktalarından Selimiye Meydanı'na kadar girerek günün en dikkat çeken görüntülerinden birine imza attı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:49

Selimiye’de ilginç görüntülere sahne olan anlar yaşandı. Tarihi Selimiye Camisinin önüne kadar gelen başıboş atları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar duruma gülerken, bazıları da tepkisini ortaya koydu.

HABERİN ÖZETİ

Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Edirne Selimiye'de tarihi caminin önünde başıboş atların görülmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
Tarihi Selimiye Camisi'nin önüne kadar gelen atlar şaşkınlığa neden oldu.
Belediye ekipleri, uzaklaştırılmak istenen atları Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesine yönlendirdi.
Almanya'dan gelen bir vatandaş ve Edirneli bir sakin, manzaradan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.
Olay, başıboş hayvanların kent merkezinde oluşturabileceği tehlikeleri yeniden gündeme getirdi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

ATLARI BİR TÜRLÜ ATLATAMADILAR 

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin önünde görülen atlar için belediye ekipleri harekete geçti. Ancak meydandan uzaklaştırılmak istenen atlar, bu kez rotayı Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesine çevirdi. Ekiplerin çalışması sonucu atlar kent merkezinden uzaklaştırıldı.

Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

ALMANYA’DAN GELEN VATANDAŞ TEPKİLİ 

Almanya'da yaşayan ve Edirne'yi ziyaret eden Rıdvan Yücel, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi. "Her sene buradayım, her sene dolaşırım ama her sene aynı, değişen bir şey yok. Her şey dört dörtlük ama şu görüntü yakışmıyor" dedi. 

Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

‘’BUNLAR BURADA NE ARIYOR’’

Edirneli 75 yaşındaki Erol Soner de tarihi meydandaki görüntülerin kente yakışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Soner, "Bu güzel Selimiye'ye bu görüntüler yakışmıyor. Bunlar burada ne arıyor? Bir belediyede hayvan haklarını yöneten bir kişi gelip şu hayvanları alsın. Edirne'miz çok güzel, tarihi bir yer. Bu görüntüler buraya yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Tarihi meydanda yaşanan olay, başıboş hayvanların kent merkezinde oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, Edirne'nin simge noktalarında benzer görüntülerin yaşanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

 

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#edirne
#Edirne Belediyesi
#Selimiye Camisi
#Rıdvan Yücel
#Erol Soner
#Yaşam
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