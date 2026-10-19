Başıboş atlar meydanda cirit attı! ‘’ Bunlar burada ne arıyor? ‘’

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İstanbul
Edirne Selimiye’de ilginç görüntülere sahne olan anlar yaşandı. Tarihi Selimiye Camisinin önüne kadar gelen başıboş atları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar duruma gülerken, bazıları da tepkisini ortaya koydu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin önünde görülen atlar için belediye ekipleri harekete geçti. Ancak meydandan uzaklaştırılmak istenen atlar, bu kez rotayı Edirne Belediyesinin tarihi hizmet binasının bahçesine çevirdi. Ekiplerin çalışması sonucu atlar kent merkezinden uzaklaştırıldı.
Almanya'da yaşayan ve Edirne'yi ziyaret eden Rıdvan Yücel, karşılaştığı manzaraya tepki gösterdi. "Her sene buradayım, her sene dolaşırım ama her sene aynı, değişen bir şey yok. Her şey dört dörtlük ama şu görüntü yakışmıyor" dedi.
Edirneli 75 yaşındaki Erol Soner de tarihi meydandaki görüntülerin kente yakışmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Soner, "Bu güzel Selimiye'ye bu görüntüler yakışmıyor. Bunlar burada ne arıyor? Bir belediyede hayvan haklarını yöneten bir kişi gelip şu hayvanları alsın. Edirne'miz çok güzel, tarihi bir yer. Bu görüntüler buraya yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Tarihi meydanda yaşanan olay, başıboş hayvanların kent merkezinde oluşturabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, Edirne'nin simge noktalarında benzer görüntülerin yaşanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.