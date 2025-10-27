Menü Kapat
22°
Yaşam
Başlarından bir an olsun ayrılmadı! Genç kızdan polise kahvaltı sözü

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü genç kız ve yolcu olan annesi yaralandı. Sedyeye alınıp ambulansa doğru giden genç kız, yaralıların başından bir an olsun ayrılmayan trafik polisine, "Seni nerede bulabilirim. Sana kahvaltı ısmarlayacağım" dedi.

IHA
27.10.2025
27.10.2025
Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız ile annesi yaralandı. Trafik polisi yaralı anne ve kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

Başlarından bir an olsun ayrılmadı! Genç kızdan polise kahvaltı sözü

ANNE KIZ YOLA SAVRULDU

İlknur K.'nin kullandığı 07 BJG 621 plakalı motosikletle Mustafa C.'nin kullandığı 42 AAP 798 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü İlknur K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Menekşe K. yaralandı.

Başlarından bir an olsun ayrılmadı! Genç kızdan polise kahvaltı sözü

TRAFİK POLİSİNE KAHVALTI ISMARLAK İSTEDİ

Yola savrularak yaralanan anne-kızın yardımına Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerindeki genç kız, kaza sonrasında ve ambulansa taşınırken annesi ve kendisinin başından bir an olsun ayrılmayan trafik polisine dönerek "sizi nerede bulabilirim. Size kahvaltı ısmarlayacağım" sözlerine, trafik polisi de "Sen iyileş, gerisine bakarız" şeklinde karşılık verdi.

Başlarından bir an olsun ayrılmadı! Genç kızdan polise kahvaltı sözü
