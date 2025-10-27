Başlarından bir an olsun ayrılmadı! Genç kızdan polise kahvaltı sözü

Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız ile annesi yaralandı. Trafik polisi yaralı anne ve kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

ANNE KIZ YOLA SAVRULDU

İlknur K.'nin kullandığı 07 BJG 621 plakalı motosikletle Mustafa C.'nin kullandığı 42 AAP 798 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü İlknur K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Menekşe K. yaralandı.

TRAFİK POLİSİNE KAHVALTI ISMARLAK İSTEDİ

Yola savrularak yaralanan anne-kızın yardımına Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerindeki genç kız, kaza sonrasında ve ambulansa taşınırken annesi ve kendisinin başından bir an olsun ayrılmayan trafik polisine dönerek "sizi nerede bulabilirim. Size kahvaltı ısmarlayacağım" sözlerine, trafik polisi de "Sen iyileş, gerisine bakarız" şeklinde karşılık verdi.