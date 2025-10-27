Ne sürücü gördü ne de yaşlı kadın! Korkunç kaza anı kameralara yansıdı

İstanbul Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan Gökhan B. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçen 76 yaşındaki Emine Y.’ye çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.