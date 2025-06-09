Başörtüsü nedeniyle yarım kalan eğitimine 45 yaşında devam etti: Büyük bir hayalini gerçekleştirdi

Başörtüsü nedeniyle eğitimine yıllar önce ara vermek zorunda kalan 49 yaşındaki Sevim Karataş, sanata olan tutkusu sayesinde hem ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamladı hem de üniversite hayalini gerçekleştirdi. Karataş, ilk kişisel sergisini açtı ve 36 eserini görücüye çıkardı.

Erzurum'da 49 yaşındaki Sevim Karataş, başörtüsü nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına yıllar sonra geri dönerek ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamladı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek için dershaneye gitti ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı.

Karataş, son sınıfta, yıllardır yaptığı minyatür ve tezhip eserlerini okul koridorlarında sergileyerek hayalini gerçekleştirdi.

Resime olan ilgisi nedeniyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına giren ve gerekli şartları yerine getirip sınavları başarı ile tamamlayan son sınıf öğrencisi Sevim Karataş, mezun olmadan hayalindeki sergiyi yine okulunun koridorlarında açtı.

MİNYATÜRE İLGİ DUYUYORDU

Karataş, tespih ve minyatüre ilgisi olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bir hayalimi gerçekleştirdim. Eserlerim sadece okul hayatımdaki çalışmalar değil bu sanata ilgi duyduğum günden bu yana ortaya çıkan çalışmaları. Yaklaşık 16-17 yıllık bir birikimin sonucu. Evimde ve katıldığım kurslarda bunları yaptım. İlk kişisel sergimde 36 eserimi sanatseverlerin beğenisine sundum. Bu eserle sadece birer çalışmadan ibaret değil. Hepsinde kendimi buldum. Eserlerimde Osmanlı'dan izler var. Bu benim için çok anlamlı. Onların birer parçası olduğumu fark ettim."