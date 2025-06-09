Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Başörtüsü nedeniyle yarım kalan eğitimine 45 yaşında devam etti: Büyük bir hayalini gerçekleştirdi

Başörtüsü nedeniyle eğitimine yıllar önce ara vermek zorunda kalan 49 yaşındaki Sevim Karataş, sanata olan tutkusu sayesinde hem ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamladı hem de üniversite hayalini gerçekleştirdi. Karataş, ilk kişisel sergisini açtı ve 36 eserini görücüye çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 12:05

Erzurum'da 49 yaşındaki Sevim Karataş, başörtüsü nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına yıllar sonra geri dönerek ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamladı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek için dershaneye gitti ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazandı.

Karataş, son sınıfta, yıllardır yaptığı minyatür ve tezhip eserlerini okul koridorlarında sergileyerek hayalini gerçekleştirdi.

Resime olan ilgisi nedeniyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına giren ve gerekli şartları yerine getirip sınavları başarı ile tamamlayan son sınıf öğrencisi Sevim Karataş, mezun olmadan hayalindeki sergiyi yine okulunun koridorlarında açtı.

Başörtüsü nedeniyle yarım kalan eğitimine 45 yaşında devam etti: Büyük bir hayalini gerçekleştirdi

MİNYATÜRE İLGİ DUYUYORDU

Karataş, tespih ve minyatüre ilgisi olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bir hayalimi gerçekleştirdim. Eserlerim sadece okul hayatımdaki çalışmalar değil bu sanata ilgi duyduğum günden bu yana ortaya çıkan çalışmaları. Yaklaşık 16-17 yıllık bir birikimin sonucu. Evimde ve katıldığım kurslarda bunları yaptım. İlk kişisel sergimde 36 eserimi sanatseverlerin beğenisine sundum. Bu eserle sadece birer çalışmadan ibaret değil. Hepsinde kendimi buldum. Eserlerimde Osmanlı'dan izler var. Bu benim için çok anlamlı. Onların birer parçası olduğumu fark ettim."

Başörtüsü nedeniyle yarım kalan eğitimine 45 yaşında devam etti: Büyük bir hayalini gerçekleştirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" büyük ilgi görüyor
Denizli'de tarlada çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü: 5 yaralı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.