Batman’da düğün salonu karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!

Batman'da bulunan bir düğün salonunda, henüz nedeni belirlenemeyen bir anlaşmazlık sonucu 2 grup arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Batman’da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 YARALI VAR

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada T.K. (17), A.V. (18) ve Z.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.