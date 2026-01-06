Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bayburtlu usta kehribar işlerken şoke oldu! Milyonlarca yıllık keşif: Yeni canlı türü ortaya çıktı

Bayburt'ta doğadan topladığı kehribarları işleyen Bayram İpek, işlediği taşta milyonlarca yıllık bir fosil buldu. Fosilin ayrıntılarını anlatan Bayram İpek, uzmanlardan yardım istedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
10:05
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
10:05

Bayburt’ta uzun yıllardır doğadan kendi elleriyle kehribar toplayan Bayram İpek, işleme yaptığı sırada karşılaştığı manzara ile şoke oldu. Bayram İpek, kehribar taşlarını işlediği sırada şaşırtan bir bulguya rastladı.

Milyonlarca yıl önce ağaçlardan süzülen reçinenin toprak altında sertleşmesiyle oluşan kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili bulan İpek, fosilin detaylarını öğrenmek için uzmanlara ve laboratuvarlara başvurmaya hazırlanıyor.

Bayburtlu usta kehribar işlerken şoke oldu! Milyonlarca yıllık keşif: Yeni canlı türü ortaya çıktı

HAVA BOŞLUĞU FARK ETTİ

Dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştüren İpek, son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark etti. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısıyla karşılaştı. İpek, cımbız yardımıyla yaptığı incelemede bunun kehribarın oluşum sürecinde reçineye hapsolmuş bir böcek fosili olduğunu anladı.

Bayburtlu usta kehribar işlerken şoke oldu! Milyonlarca yıllık keşif: Yeni canlı türü ortaya çıktı

BÖCEK FOSİLİNİ UZMANLARA DANIŞACAK

Bulduğu fosilin kendisini oldukça heyecanlandırdığını dile getiren İpek, "Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım" dedi.

Bayburtlu usta kehribar işlerken şoke oldu! Milyonlarca yıllık keşif: Yeni canlı türü ortaya çıktı

FOSİLİ LABORATUVAR İNCELEMESİNE GÖNDERECEK

Kehribarın taşlaşma sürecinde böceğin hiç bozulmadan bugüne kadar ulaşmasının merak uyandırdığını belirten İpek, "Kehribarın içerisinde bu böceğin bütün halde kalması ilgimi çekti. Laboratuvarlara ve araştırmacılara gönderip bunun türünü ve tam yaşını öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kehribar içerisindeki fosili muhafaza altına alan İpek, yapılacak incelemelerin ardından bulgunun niteliğinin netlik kazanacağını söyledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kehribar nedir?
Kehribar, ağaç reçinelerinin milyonlarca yıl süren fosilleşmesiyle oluşan doğal bir taş türüdür.
