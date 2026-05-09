Bayburt'ta köpeklerin kovaladığı ayı yemeğini bırakmadı

Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tüneli şantiye alanına inen ayı, işçilerin bıraktığı yiyeceğin başına geçti. Etrafı kontrol ettikten sonra yemek yiyen ayı, şantiye çevresindeki 2 köpeğin havlamasıyla irkildi.
Köpeklerin üzerine yönelmesiyle neye uğradığını şaşıran ayı, yerdeki yiyeceği de ağzına alarak kaçtı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ayının her gece 23.00 ile 00.00 saatleri arasında şantiyeye geldiği, işçilerin de ayının kendilerine zarar vermemesi için alana yiyecek bıraktığı öğrenildi.