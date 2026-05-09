Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tüneli şantiye alanına inen ayı, işçilerin bıraktığı yiyeceğin başına geçti. Etrafı kontrol ettikten sonra yemek yiyen ayı, şantiye çevresindeki 2 köpeğin havlamasıyla irkildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayburt'ta köpeklerin kovaladığı ayı yemeğini bırakmadı Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tüneli şantiye alanına inen bir ayı, işçilerin bıraktığı yiyeceği yerken köpeklerin havlamasıyla irkilip yiyeceği alarak kaçtı. Ayı, şantiye alanına gelerek işçilerin bıraktığı yiyeceği yedi. Şantiye çevresindeki 2 köpeğin havlamasıyla irkilen ayı, yerdeki yiyeceği alıp kaçtı. Ayının her gece şantiyeye geldiği ve işçilerin zarar görmemek için yiyecek bıraktığı belirtildi.

Köpeklerin üzerine yönelmesiyle neye uğradığını şaşıran ayı, yerdeki yiyeceği de ağzına alarak kaçtı. O anlar şantiyedeki işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayının her gece 23.00 ile 00.00 saatleri arasında şantiyeye geldiği, işçilerin de ayının kendilerine zarar vermemesi için alana yiyecek bıraktığı öğrenildi.