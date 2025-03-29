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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bayram arifesinde kazalar peş peşe: Ölü ve yaralılar var!

Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazaları, bayram sevincini acıya dönüştürdü. Kütahya, Adıyaman, Kastamonu ve Samsun'da yaşanan kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 20:59

Yurt genelinde Ramazan Bayramı arifesinde çok sayıda kaza meydana geldi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Beydilli'nin (50) kullandığı araç, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halindeyken Yunuslar köyü yakınlarındaki rampada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki H.E. idaresindeki çekici ve yarı römorka çarptı.

Yaralı sürücü Ayşe Beydilli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak M.B. ve F.B. ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN AİLE KAZA YAPTI: 5 YARALI

İskenderun’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyü rampasında meydana geldi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden memleketleri Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bayram ziyareti için giden Abubekir Y. yönetimindeki 31 LF 127 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Abubekir Y. ile birlikte yolcu olarak bulunan Renas Y., Fatima Y., Abdullah Berken Y. ve Kamuran Y. yaralandı. Yaralıla, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU'DA 3 YARALI

Kastamonu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuhadoğru geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (24) idaresindeki 37 AAZ 437 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.U. (26) yönetimindeki 61 AGK 825 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.A. ile yolcular Y.C.B. ve U.C.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından araçlar, otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAMSUN'DA MİNİBÜS ÜST GEÇİDİN DİREĞİNE ÇARPTI: 7 YARALI

Samsun'da kontrolden çıkan minibüsün üst geçidin direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Terme MYO önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yusuf K. idaresindeki 55 AKL 358 plakalı minibüs, yaya üst geçidinin beton direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile E.K. (21), K.G. (27), M.K. (38), M.K. (26), C.K. (39), E.Z.K. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

İLK MÜDAHALEYİ MİLLETVEKİLİ YAPTI

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, o sırada bölgede bulunan milletvekilinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.Y. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı'nda Valilik önünden karşıya geçmeye çalışan F.B'ye (75) çarptı.

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