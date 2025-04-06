Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı!

Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü trafiği başladı. Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte şehirlerine dönmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun araç trafiğine neden oldu…

Bugün sona eren 9 günlük bayram tatilinin ardından, büyük şehirlerden memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenler, 7 Nisan Pazartesi günü işlerine geri dönecek olmakla birlikte yola koyuldular. Binlerce sürücünün büyük şehirlere doğru dönüş yolculuğu, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

DENETİMLER ARTTI

Otoyol jandarma ekipleri güzergah üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürürken, yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise yoğunluğun normal şartların altında olduğu gözlemlendi.