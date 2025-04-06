TBMM bayram tatili sonrası mesaiye dönüyor: Gündemde İklim Kanunu var

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 Nisan Salı günü çalışmalarına yeniden başlıyor. Bu haftanın öne çıkan gündem maddeleri arasında Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Genel Kurul’daki konuşması yer alıyor. Komisyon çalışmaları ve grup toplantılarıyla birlikte Meclis’te yoğun bir mesai haftası bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 9 Nisan Salı gününden itibaren çalışmalarına yeniden başlıyor. Yoğun bir haftaya hazırlanan Genel Kurul’da, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi görüşülecek. Ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Meclis Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri olacak.

GENEL KURUL’UN GÜNDEMİNDE İKLİM KANUNU VAR

Salı günü çalışmalarına başlayacak olan Genel Kurul’un öncelikli gündem maddesi, çevre ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olan İklim Kanunu Teklifi olacak. Teklif, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesine yasal ve kurumsal bir çerçeve kazandırmayı amaçlıyor.

Kanun kapsamında her ilde, vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları kurulacak. Bu kurullar yerel düzeyde iklim politikalarının uygulanmasını ve eylem planlarının takibini sağlayacak. Emisyonların azaltılması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı’nın hazırlayacağı stratejiler doğrultusunda yürütülecek.

Ayrıca Başkanlık, Türkiye’de kurulması planlanan Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) yönetecek. Sera gazı emisyonlarıyla ilgili kurallara uymayan işletmelere ise 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar idari para cezaları uygulanabilecek.

KOMİSYONLAR UZMANLARLA ÇALIŞIYOR

TBMM bünyesindeki araştırma komisyonları da yeni haftada çalışmalarına devam edecek. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin araştırma komisyonu, olayla ilgili akademisyenleri ve bilirkişileri dinleyecek.

Öte yandan, Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu da bu hafta Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yapay zekâ alanında uzman akademisyenleri ağırlayacak. Komisyon, teknolojinin hukuk, etik ve güvenlik boyutlarına ilişkin kapsamlı bilgi almayı hedefliyor.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI MECLİS’TE KONUŞACAK

TBMM’de bu haftanın en dikkat çeken diplomatik etkinliği, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ziyareti olacak. Subianto’nun Perşembe günü Genel Kurul’da milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor. Ziyaretin, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunması öngörülüyor.

SİYASİ PARTİLER GRUP TOPLANTILARINI YAPACAK

Her hafta olduğu gibi Salı ve Çarşamba günleri siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti grup toplantılarında, iç ve dış politika ile gündemdeki yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.