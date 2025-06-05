Bayramda et yemeden önce mutlaka bunu için! Sindirimi rahatlatıyor

Sofralarda etin ağırlığının arttığı Kurban Bayramı geldi çattı. Uzmanlar da vatandaşların mide sorunu yaşamamaları için uyarılar yayınlıyor. Diyetisyen Melek Akbulut, bayramı hem lezzetli hem de sağlıklı geçirmek isteyenler için basit ama etkili bir öneride bulundu.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı ile birlikte evlerde et ağırlıklı sofralar kurulacak. Ancak aşırı ve dengesiz et tüketimi, mide yanmasından hazımsızlığa, kolesterol artışından tansiyon sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Bu bağlamda da uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Günebakan Diyetisyeni Melek Akbulut, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı.

'YEMEKTEN ÖNCE SİREKLİ SU İÇİN' TAVSİYESİ

Akbulut, sindirimi rahatlatmak ve hazmı kolaylaştırmak adına öğünlerden önce sirkeli su içilmesini tavsiye ederken, et ürünlerinin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzelerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Tuz ve baharat kullanımına dikkat çeken Akbulut, özellikle sofrada ekstra tuz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Yemek pişerken eklenen tuz yeterlidir, fazlası şişkinlik ve ödem yapabilir" dedi.

BESİNLERİN İYİ ÇİĞNENMESİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Besinlerin iyi çiğnenmesinin önemine değinen Akbulut, yiyeceklerin boza kıvamına gelene kadar çiğnenmesinin hem tokluk hissini uzattığını hem de kan şekeri dengesini koruduğunu ifade etti.

Tatlı tüketiminde ise sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini öneren Akbulut, "Bu küçük ama etkili adımlarla bayramda da sağlıklı ve dengeli beslenme düzeni kurabilirsiniz" diyerek, bayramın hem lezzetli hem de bedene zarar vermeyen şekilde geçirilebileceğini hatırlattı.