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 | Bengül Büyükhan

Bayrampaşa'da sokak ortasında dehşet! Eski sevgilisinin kardeşine kurşun yağdırdı

Bayrampaşa'da güzellik merkezinde çalışan 32 yaşındaki Emre Kartal broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç hastaneye kaldırılırken saldırganın kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 12:00

İstanbul Bayrampaşa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir güzellik merkezinde çalışan 32 yaşındaki Emre Kartal, broşür dağıttığı esnada bilinmeyen bir nedenle ablasının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan genç kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

O esnada olayı gören esnaf Ali Arslan, "Dışarıdan iki eli silah sesi geldi. Ondan sonra millet oraya toplandı. Yaralı bacağından vurulmuş haldeydi. Burada güzellik merkezi kartlarını dağıtıyordu. Yanına yanaşıp bacağından yaralanmış" dedi. Öte yandan saldırı anı kameraya saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kaçtığı, oradan uzaklaşmaya çalışan yaralının ise bir süre sonra düştüğü anlar görülüyor.

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