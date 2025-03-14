Meltem Menteşeli, eşinin otomobilinin yanında katledilmişti! Son paylaşımı yürek burktu

Aydın'da Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli, eşinin otomobilinin yanında silahla katledilmiş halde bulundu. Cinayetle ilgili aralarında eşinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım yaptığı ise yürek burktu.

Aydın'ın Bozboğan ilçesinde geçtiğimiz günlerden meydana gelen olayda; bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu hemen ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekipler, araç çevresinde yaptığı incelemede 13 boş kovan bulndu. Meltem Menteşeli'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise eşine ait olduğu tespit edildi.

EŞİ DAHİL 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kahreden olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40), T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Meltem Menteşeli'nin katledilmesine ilişkin başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

"TOPRAK ALDIĞINI GERİ VERMİYOR"

Meltem Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazması yürek burktu çekti.

"BİR GÜN HER ŞEY FOTOĞRAFLARDA KALIR"

Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.