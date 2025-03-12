Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Aydın'da vahşet! 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu: Tam 13 mermi kovanı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli, eşine ait olduğu belirlenen aracın yanında kanlar içinde bulundu. Olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da vahşet! 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu: Tam 13 mermi kovanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 09:04

Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında bulunan bir otomobilin yanında kanlar içinde yatan bir kadın bulundu. Kadını o halde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDA 13 MERMİ KOVANI BULUNDU

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! Vahşetin nedeni bakın neymiş
11 yıllık cesetsiz cinayette yeni gelişme! Ne yaptılarsa işe yaramadı
2 saat boyunca konteynerden çıkmadı! Korkunç ölümde muhtar gözaltında: Cinayetten sonra yaptığı paylaşım isyan ettirdi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.