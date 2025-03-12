Aydın'da vahşet! 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu: Tam 13 mermi kovanı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli, eşine ait olduğu belirlenen aracın yanında kanlar içinde bulundu. Olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi.

Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında bulunan bir otomobilin yanında kanlar içinde yatan bir kadın bulundu. Kadını o halde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDA 13 MERMİ KOVANI BULUNDU

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay yerinde 13 mermi kovanı olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.