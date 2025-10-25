Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bedava altın ve saati duyan koştu! Kuyumcunun hediyelerini kapıştılar

Kocaeli'de yeni açılan bir kuyumcu dikkat çekmek için altın ve saat hediye edeceğini duyurunca vatandaşlar akın akın geldi. Yoğunluk oluşan dükkanın önünde hediyelerini alan kişiler sevinç içinde ayrıldı.

AA
25.10.2025
25.10.2025
'nin ilçesinde, ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edeceğini duyuran kuyumcunun açılışında kalabalık oluştu. Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesini açan zinciri gelen kişilere sıraya göre altın ve saat hediye etti.

Bedava altın ve saati duyan koştu! Kuyumcunun hediyelerini kapıştılar

0,25 GRAM ALTIN VE SAAT DAĞITTILAR

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bedava altın ve saati duyan koştu! Kuyumcunun hediyelerini kapıştılar

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.

