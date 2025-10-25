Bedava altın ve saati duyan koştu! Kuyumcunun hediyelerini kapıştılar

Kategoriler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edeceğini duyuran kuyumcunun açılışında kalabalık oluştu. Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesini açan kuyumcu zinciri gelen kişilere sıraya göre altın ve saat hediye etti.
Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.