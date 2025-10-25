Altın fiyatları 5 haneli olacak! İslam Memiş öyle bir tahmin yaptı ki..

Memiş, piyasadaki dalgalanmaların teknik olarak yorumlanamayacağını vurgulayarak, "Özellikle bir geri çekilme var ama piyasaların yıl sonuna kadar bir manipülasyon fiyatlamasında olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle yatırımcılar yıl sonuna kadar bütün varlıklarında sadece altın değil, borsa, kripto para piyasası ya da döviz tarafındaki yatırımlarda da dikkatli olmalı. Sert düşüşler ve sert yükselişler yıl sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.