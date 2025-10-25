Altın fiyatları 5 haneli olacak! İslam Memiş öyle bir tahmin yaptı ki..

Kategoriler
Altın fiyatları peş peşe rekor denemelerinin ardından geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın TL bazında önce 6000 lira seviyelerini gördü, sonrasında ise 5400 lira seviyelerine kadar düştü. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda manipülasyonun etkili olacağını belirtti ve 2026 yılı için çarpıcı altın fiyatı tahmininde bulundu.
Memiş, piyasadaki dalgalanmaların teknik olarak yorumlanamayacağını vurgulayarak, "Özellikle bir geri çekilme var ama piyasaların yıl sonuna kadar bir manipülasyon fiyatlamasında olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle yatırımcılar yıl sonuna kadar bütün varlıklarında sadece altın değil, borsa, kripto para piyasası ya da döviz tarafındaki yatırımlarda da dikkatli olmalı. Sert düşüşler ve sert yükselişler yıl sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Şu anda 4068 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Yaklaşık 200 dolarlık bir haftalık geri çekilme söz konusu. Normalleşme için ons altının 3800 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyor" dedi.
Gram altın fiyatı için de açıklamalarda bulunan Memiş, "Gram altın TL fiyatında da geçen haftaya kıyasla 500 liradan fazla bir geri çekilme yaşandı. Şu anda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5835 TL seviyesinde. Burada kısa vadede 5500–6000 TL aralığında bir oyalanma trendi bekliyorum" diyerek yatırımcıları uyardı.
Panik alımlarına dikkat çeken Memiş, "Geçen hafta Kapalıçarşı’da fiziki külçe altınlarda tarihte ilk kez 11.500 dolar işçilik bedeli görüldü. Sosyal medya üzerinden 'altın kalmadı, gümüş bitti' gibi haberlerle insanlar bilinçli şekilde paniğe sürükleniyor. Bu şekilde yatırımcılara çok yüksek fiyatlardan altın ve gümüş satıldı ve bu operasyonlar maalesef başarılı oldu" sözleriyle piyasa analizinde bulundu.
Kısa vadede altın fiyatlarında normalleşme beklentisini yineleyen Memiş, "Şu anda ons altın 4068–4070 dolar seviyelerinde olsa da hala yüksek. 3970 ve 3950 dolar seviyeleri aşağı yönlü kırıldığında 3800 dolar seviyesini konuşmaya başlayacağız ve işte o zaman altın tarafında bir normalleşmeden söz edebileceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki yatırım davranışlarını da değerlendiren Memiş, "Türkiye’de klasik bir tablo var: Zirve seviyelerde panik alımları artıyor. İnsanlara ‘altın daha da yükselecek, düşmeyecek’ algısı yerleştiriliyor. 3000 liradan almayan, 4000’den almayan, 5000’den almayan yatırımcı 6200–6300 liradan gram altın aldı. Bu tabloyu Türkiye’de neredeyse her iki yılda bir görüyoruz" dedi.
Altında uzun vadeli beklentisinin yükseliş yönünde olduğunu belirten Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir öngörüde bulunarak, "2026 yılı Türkiye’de ilk kez farklı bir dönemi başlatabilir. O yıl gram altın tarafında artık 4 haneli değil, 5 haneli rakamları konuşuyor olacağız. Ons altın tarafında ise zirve seviye olarak 4888 dolar seviyesini öngörüyorum" dedi.