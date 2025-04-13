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 | Murat Makas

Bedelli askerlik yapacaklara güzel haber! Mahkemeden emsal kıdem tazminatı kararı

İstanbul'da yaşayan bir işçi çalıştığı mağazasından ayrılıp bedelli askerliğe gitmek için tazminatını istedi. Kıdem tazminatı istediğinde ise işveren bu talebini reddetti. Mahkeme işvereni haklı buldu ancak üst mahkeme emsal karara imza attı.

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Bedelli askerlik yapacaklara güzel haber! Mahkemeden emsal kıdem tazminatı kararı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 10:08

İstanbul'da yaşayan Gökhan A., 2014-2019 yılları arasında satış danışmanı olarak çalıştığı bir giyim mağazasında en son maaşını 4 bin 400 TL olarak aldı. Bedelli askerliğe gitmek için işten istifa eden işçi, 20 bin lira kıdem tazminatını istedi. Ancak işveren "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak." diyerek tazminat talebine ret cevabı verdi. Taraflar uzlaşamayınca işçi, avukatı Cemil Albayrak aracılığı ile kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çaldı.

Bedelli askerlik yapacaklara güzel haber! Mahkemeden emsal kıdem tazminatı kararı

İKİ MAHKEME İKİ AYRI KARAR

Bu sırada başka bir çalışanın davasında Adana'da bir mahkeme, istifa halinde tazminat alınabilecek halleri; emeklilik, evlilik, askerlik olarak sıraladı. Mahkeme, bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farklı olmadığını söyledi ve davayı kabul etti. İşverenin çalışanına kıdem tazminatını ödemesine hükmetti.
Ancak Gökhan A.'ın davasında İstanbul İş Mahkemesi, çalışanın bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını, 21 gün izinli sayılabileceğini belirterek "Tazminat alamaz." diyerek davayı reddetti.

ÜST MAHKEME EMSAL KARARA İMZA ATTI

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Daire, işçinin muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorunda olduğunu, bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağının belirtildiğini aktardı.

Bedelli askerlik yapacaklara güzel haber! Mahkemeden emsal kıdem tazminatı kararı

"KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR"

İş Kanunu'nda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğini kaydeden Daire, "Bu durumda işçi, belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi

olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir." dedi.

"BEDELLİ DE MUVAZZAF ASKERLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ"

Kararı Sabah’a değerlendiren Avukat Cemil Albayrak, "Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanunu'na tabi işçi olarak çalışan kişilerin en az 1 yıl çalışmış olması ve 1475 sayılı kanunda sayılan hallerden biri ile iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir.

İş akdinin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için davacının iş akdinin kanunda sayılan hallerden biri ile sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi, işçi tarafından İş Kanunu 24. maddede sayılan sebeplerden biri ile sona erdirilmiş olması veya emeklilik, evlilik, askerlik gibi sebeplerle sona ermesi gerekmektedir.

Bedelli askerlik yapacaklara güzel haber! Mahkemeden emsal kıdem tazminatı kararı

Somut olayda davacının iş ilişkisinin askerlik sebebi ile sona erdirildiği anlaşılmıştır. 1475 sayılı yasada kıdem tazminatına hak kazanma nedenlerinden biri de muvazzaf askerlik halidir.
1111 sayılı yasada ise muvazzaf askerliğin bedenen ya da döviz/TL ödeyerek ya da kamu hizmetinde çalışılarak yerine getirilebileceği düzenlenmiştir. Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmıştır." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir, kimler alır?
Kıdem tazminatı işveren tarafından işçinin, o işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak ödenen bir tazminat türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu'nun tanımladığı işçi vasfına uygun şekilde emek harcayanların, yine belli şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı söylenebilir.
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