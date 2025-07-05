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 | Selahattin Demirel

Belediye başkanı ve vali ile görüşmek için çatıya çıktı! İntihardan son anda vazgeçti

Bartın'da belediye başkanı ve vali ile görüşmek istediğini söyleyerek kafenin çatısına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.

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Belediye başkanı ve vali ile görüşmek için çatıya çıktı! İntihardan son anda vazgeçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 22:31

Yalı mevkiindeki bir kafenin çatısına çıkan şahıs, ile görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeden çatıdan inmeyeceğini söyleyen şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, diğer taraftan da bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevrede toplanan kalabalığı da uzaklaştırmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen şahsın, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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#polis
#itfaiye
#belediye başkanı
#bartın
#Çatı Protestosu
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