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 | Selahattin Demirel

Avcılar'da ihbara giden polis şok oldu: Ceset bırakıp kaçtılar

İstanbul Avcılar’da bir evden gelen çığlık sesi ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, bir kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Avcılar'da ihbara giden polis şok oldu: Ceset bırakıp kaçtılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 19:52

Avcılar Merkez Mahallesi, Berik Sokak’ta bugün saat 18.00 sıralarında bir apartmandan gelen kadın çığlığı sesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar edilen adrese giden polisler edilmiş ve silahla vurulmuş 53 yaşındaki Murat Yıldız’ın cesediyle karşılaştı.

POLİS EVDEN KAÇANLARIN PEŞİNDE

Polis, vatandaşlardan olaydan kısa süre önce evden 3-4 kişinin kaçarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Yıldız’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis evde bulunan bir kadını ise gözaltına aldı.

"1 YIL ÖNCE DE NARKOTİK BASKIN YAPTI"

Olaya ilişkin konuşan bir vatandaş, "Bir kadın çığlığı sesi geldi. Ne oluyor demeye kalmadan pat diye ses geldi. Aradım 155’i. Sonra polis arkadaşlar geldi. Çıkanları tarif ettik görebildiğimiz kadarıyla. Toplamda 6 kişi çıktı evden. Kimseyi tanımıyoruz. 1 yıl kadar önce gece narkotik baskın yaptı buraya. Biz mahalle olarak da şikayetçiyiz" dedi.

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