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 | Bengül Arıca

Çorum'da vahşet! 4 gündür haber alınamıyordu! Korkunç şekilde öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!

Çorum'da yaşayan 36 yaşındaki Yücel Kolçak'tan 4 gündür haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı. Polisin yaptığı çalışma sonucu genç adam korkunç şekilde öldürülüp cesedi gömüldü. İşte tüyler ürperten olayın detayları...

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Çorum'da vahşet! 4 gündür haber alınamıyordu! Korkunç şekilde öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 12:09

Kan donduran olay 'da meydana geldi. 1 Temmuz'da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla merkeze bağlı Seydim köyüne gittiği bilgisine ulaşan polis ile AFAD ekipleri, arama çalışmalarını Seydim Barajı ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Çorum'da vahşet! 4 gündür haber alınamıyordu! Korkunç şekilde öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı!

ARAÇ İÇİNDE ÖLDÜRÜLÜP GÖMMÜŞLER!

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu Kolçak'ın alacaklı olduğu kişilere ulaşıldı. Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. ve H.İ.B'yi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında Muhammet K, tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, kan bulaşan giysilerle alacak verecek konusu olan 105 bin lirayı yaktığını, Kolçak'ın aracını da ormanlık alanda gizlediğini söyledi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine Seydim köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Darlık mevkisinde zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda, Kolçak'ın cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ve komando timlerince de köyde güvenlik önlemi alındı. Muhammet K. ile M.Y. ve H.İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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