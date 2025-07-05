Konya'da kan donduran olay! Önce öldürdü sonra kafasını kesti!

Konya'nın Karapınar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Tırda cansız bedeni bulunan şahsın, vurularak öldürülüp sonra ise başının kesildiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

Konya'nın Karapınar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yanan tırda cansız bedeni bulunan şahsın, vurularak öldürülüp başının kesildiği ortaya çıktı. 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın kullandığı tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya'nın vurularak öldürüldüğü ve başı kesilmiş vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİL YAKALANDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, maktul Özcan Karakaya'nın en son birlikte olduğu kişinin Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde beraber oturdukları ve akrabası olan Ş.T. (38) olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ş.T.'yi Karabağ Mahallesinde yakalayıp gözaltına aldı.

"ÖNCE ÖLDÜRDÜM SONRA KAFASINI KESTİM"

İlk ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı Ş.T.'nin, "Benim kız kardeşim hakkında ileri geri konuştu. Ben de sinirlendim, vurdum öldürdüm daha sonra kafasını kestim" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

"PİŞMAN MISIN" SORUSUNA ŞOKE EDEN CEVAP

Katil zanlısı Ş.T., hastane çıkışında gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, "Namus pazarda satılmıyor baba" derken, pişman mısın sorusuna, "Değilim, yine aynısını yaparım" cevabını verdi. Zanlı, Ş.T. adliyeye sevk edildi.