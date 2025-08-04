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 | Baran Aksoy

Belediye başkanının acı günü! Annesini kaybetti

Erzurum'un Aziziye ilçesinin Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın annesi Fadime Akpunar bu sabaha doğru fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Belediye başkanının acı günü! Annesini kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:03

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, aldığı haberle yıkıldı. Akpunar'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki annesi Fadime Akpunar, bu sabaha doğru fenalaşarak hayatını kaybetti.

Belediye başkanının acı günü! Annesini kaybetti

BUGÜN TOPĞRAĞA VERİLECEK

Fadime Akpunar’ın cenazesi bugün Ilıca Merkez Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak namazının ardından Kayapa Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Taziyeler ise, Ilıca E-80 Karayolu Bulvarı, Et Balık Kurumu yanındaki Balpet Petrol İstasyonu bahçesinde kabul edilecek.

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ETİKETLER
#vefat
#cenaze
#Taziye
#Aziziye
#Fadime Akpunar
#Yaşam
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