Belediye başkanının acı günü! Annesini kaybetti

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, aldığı haberle yıkıldı. Akpunar'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki annesi Fadime Akpunar, bu sabaha doğru fenalaşarak hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPĞRAĞA VERİLECEK

Fadime Akpunar’ın cenazesi bugün Ilıca Merkez Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kayapa Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Taziyeler ise, Ilıca E-80 Karayolu Bulvarı, Et Balık Kurumu yanındaki Balpet Petrol İstasyonu bahçesinde kabul edilecek.