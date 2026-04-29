Belediye ekipleri kazdı, tarih fışkırdı! Hatay’da iş makinesi kaya mezar buldu

Kırıkhan Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de yürüttüğü çalışmalar kapsamında iş makinesi mağaraya benzeyen bir buluntuya denk geldi. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde rastlanan buluntunun tarihi yapı olduğu fark edildi.

TARİHİ KAYA MEZAR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine yapılan bilgilendirme sonucunda, bölgeye intikal eden müze müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin kontrollerinde yapının tarihi kaya mezarı olduğu tespit edilirken, kaya mezarının müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.