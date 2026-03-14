Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Belediye işçisine çarpıp kaçtı: Alkollü şoför Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu çıktı

Iğdır'da polisten kaçan alkollü şoför belediye işçisi Yusuf Öztürk'e çarptı. Polis ekiplerinin takibiyle vuran otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Şoförün Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 21:02

'da gece saatlerindeki trafik kazasında polisten kaçan şoförün . 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu Şiyar Güneş olduğu belirlendi.

Belediye işçisine çarpıp kaçtı: Alkollü şoför Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu çıktı

POLİSTEN KAÇAN ŞİYAR GÜNEŞ BELEDİYE İŞÇİSİNE ÇARPTI

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede şok uygulaması yaptığı sırada bir otomobilin sürücüsü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Resmi polis araçları tarafından takip edilen otomobil, Zübeyde Hanım Bulvarı ile İrfan Caddesi çevresinde virajı alamayarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, belediye işçisi Yusuf Öztürk (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağı ve sol diz kapağında kırıklar tespit edilen Öztürk, daha sonra Erzurum'a sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobil sürücüsünün Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. Yapılan ölçümde 2.9 promil alkollü olduğu tespit edilen Güneş'e 640 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün son 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan Şiyar Güneş'in, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

