Berberde kardeşini katletmişti! Cinayete ilişkin dikkat çeken detay! Öldürülmeden önce...

Samsun'da bir berberde işlenen kardeş cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ölen Barış Kol'un ağabeyinden önce tıraş örtüsünün altından silahına davrandığı görüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir berber dükkanında meydana gelen olayda; 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) işlediği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü.
Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.
Ahmet Kol'un kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı, firarda olan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.