Beşiktaş'ta dehşet anları! Tartıştığı sürücüyü öldürdü: Yakınları saldırganı döve döve bayılttı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde yaşanan tartışma cinayetle bitti. 70 yaşındaki F.T. isimli şahıs ile 67 yaşındaki E.Ş. isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada dehşet yaşandı. E.Ş. yanındaki silahla F.T’ye ateş etti. F.T. ağır yaralanırken, silahla vurulan adamın yakınlarının E.Ş’yi darbettiğini tespit etti. F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemenin ardından polis, E.Ş. ve kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla adli makamlarca serbest bırakıldı. Darp sonucu yaralanan cinayet şüphelisi E.Ş’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.